Сирийская оппозиция отказалась от встречи в Сочи

Сирийская оппозиция отказалась от участия в "Конгрессе сирийского национального диалога", который ранее предложил провести президент России Владимир Путин.

Представители почти 40 различных формирований оппозиции подписали совместный документ. В нем они назвали Россию "государством-агрессором, которое совершило военные преступления против сирийцев". В заявлении также говорится, что Москва не оказала никакого давления на действующее в Сирии правительство для достижения политического урегулирования конфликта.

Минувшей осенью Россия, Турция и Иран договорились провести "Конгресс сирийского национального диалога" в Сочи. Предполагалось, что мероприятие пройдет 29–30 января и в нем примут участие представители различных групп оппозиции. Приглашения на мероприятие были разосланы 33 организациям, однако окончательный список участников пока не согласован.

В Сирийском правительстве тогда сообщили, что встреча может стать основой диалога между сирийцами. В ответ представители оппозиции заявили, что нельзя говорить о диалоге, когда Дамаск "убивает собственный народ".

С 2014 года борьбу с радикальными исламистами в Сирии ведет международная коалиция во главе с США. Коалиция поддерживает силы сирийской демократической оппозиции. Российская военная кампания в Сирии началась 30 сентября 2015 года. Коалиция неоднократно обвиняла Москву в поддержке режима президента Сирии Башара Асада, которого страны Запада обвиняют в массовых нарушениях прав человека.