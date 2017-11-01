Турция и Иран одобрили предложение России о переговорах по Сирии

Турция и Иран 31 октября одобрили предложение России провести в этом месяце переговоры между сирийским правительством и его противниками в Сочи, чтобы попытаться добиться политического урегулирования в Сирии.

В совместном заявлении России и Ирана, основных сторонников сирийского правительства, и Турции, которая поддерживает вооруженных противников Асада, говорится о согласии с "инициативой России" принять у себя представителей сирийского правительства и оппозиционных сил 18 ноября без каких бы то ни было представителей с Запада.

На веб-сайте МИД России были перечислены 33 сирийские организации, приглашенные на "Конгресс Сирийского национального диалога", в том числе курдские группы, которые ранее исключались из мирных переговоров, хотя в настоящее время контролируют по меньшей мере четверть территории Сирии. Предложение о проведении конгресса было одним из немногих заметных результатов седьмого раунда переговоров по Сирии, состоявшегося в столице Казахстана Астане 30 и 31 октября.

Россия поддерживала президента Сирии Башара Асада в ходе шестилетней гражданской войну, она надеется привлечь повстанческие группировки к встрече в Сочи. Главный переговорщик России по Сирии Александр Лаврентьев призвал оппозиционные фракции принять участие "без предварительных условий" во встрече, которая, по его словам, затронет конституционную реформу и будет направлена на создание демократического, светского государства.

Лаврентьев также выразил надежду, что посланник Сирии Сирии Стаффан де Мистура примет участие во встрече в Сочи. Посол Сирии в ООН Башар аль-Джафари сказал, что его правительство готово принять участие. Но представители сирийской оппозиции в Астане сомневаются в реалистичности этого плана. Йехья аль-Ариди, представитель сирийской оппозиции, сказал, что предлагаемый конгресс "вызывает беспокойство" и неясно, кто примет в нем участие. Ариди сказал, что опасается, что конгресс будет использоваться для "фабрикации примирения", чтобы ввести в заблуждение как сирийцев, так и зарубежные страны. "Мы сказали России: прежде всего прекратите убивать наших детей", - заявил другой представитель мятежников Ясир Абдельрахим, который размахивал фотографиями мертвых детей-повстанцев на пленарном заседании в Астане 31 октября.