Права геев и животных

В Совете Федерации отклонили законопроект, запрещающий притравку охотничьих собак на живых зверей, сообщил "Интерфакс". В случае его принятия обучать охоте собак и ловчих птиц можно было бы только без непосредственного физического контакта с дикими животными, через стекло или сетку. Кроме того, предлагалось запретить тренировку собак, не относящихся к признанным охотничьим породам.

Сенаторы вернули законопроект на доработку, что вызвало в соцсетях взрыв возмущения - отдельно "порадовало" комментаторов то, что один из них, Сергей Калашников, сравнил защиту прав животных с защитой прав геев.

Белла Рапопорт

нет, ну я вообще с перспективой сенатора согласна, с выхлопом только нет

Сергей Медведев

Сегодня защитим права животных – а завтра эдак и геев защищать начнем! Поставить заслон европейской заразе!

Константин Фрумкин

В принципе-то товарищ прав, у них ведь идеальное, собачье чутье. Это ведь все европейские штучки, начините с животных, а там и права человека полезут, а там и - как говорил П.Кирсанов "Страшно вымолвить"

Daniel Lourie

интересный персонаж. Дед его — "участник русско-японской и Первой мировой войн, четыре раза награждался Георгиевским крестом, прославился тем, что в одном из боёв откусил австрийскому военному нос".

Виктор Сонькин

Вот это прямо удивительно, что люди говорят, не понимая, что их правнуки будут стараться сделать вид, что не имеют к ним никакого отношения.

Геннадий Каневский

думаю, им абсолютно наплевать, что будут говорить правнуки. они так далеко не заглядывают

Serge Lvovski

Полноте, какие правнуки? Через пять лет (консервативная оценка:) никто и не вспомнит.



К тому же ничего хорошего бы не было, если бы приняли закон, дополнительно расширяющий возможности человека посадить.

Alexander Braverman

Taм, самое прекрасное - последняя фраза: "Докладчик, сенатор Степан Жиряков в ответ напомнил, что нельзя сравнивать диких животных и представителей сексуальных меньшинств." Т.е. он как бы хотел сказать, что дикие животные имеют гораздо больше прав.

Владислав Иноземцев

Всё-таки наверное следует задуматься о предварительном освидетельствовании лиц, намеревающихся занять должности в системе государственного управления, независимой психиатрической комиссией...

Стоит отметить, что сенатор Сергей Калашников довольно часто выступает со спорными высказываниями.

Но после жестокого опыта над таксой, который провели недавно в присутствии вице-премьера Рогозина, комментаторы настроены максимально воинственно.

Ekaterina Vinokurova

Мне кажется, животные лучше сенаторов и что пора разрешить жестокое обращение с Советом федерации.

Evgeny Morozov

Надо поздравить сенаторов, связь с действительностью потеряна окончательно из бесповоротно. Это ж надо умудриться было

Карина Орлова

Больные уроды, живодеры и извращенцы. Горите в аду!!!

Петиция под заголовком "Научить Рогозина, сербского президента и их друзей жидкостному дыханию" набрала на change.org почти 4500 подписей, и количество их неуклонно растет.