У здания ЦИК в Москве прошли пикеты в поддержку Навального

В Москве активисты Либертарианской партии России провели у здания Центризбиркома пикеты с требованием допустить оппозиционера Алексея Навального до участия в выборах президента. Об этом сообщает движение "Протестная Москва".

Ранее во вторник аналогичные пикеты прошли в Челябинске. Их провели активисты местного штаба Навального.

О вмешательстве полиции в эти акции пока не сообщается.

Накануне ЦИК отказался регистрировать Навального кандидатом в президенты из-за приговора по делу "Кировлеса". В ответ политик призвал бойкотировать выборы и анонсировал общероссийскую акцию протеста. После этого пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил о необходимости проверить призывы Навального к бойкоту выборов на соответствие российскому законодательству.