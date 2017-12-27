Глава Татарского общественного центра Кашапов вышел на свободу

Председатель Татарского общественного центра Рафис Кашапов, ставший первым в России осужденным по делу о призывах к сепаратизму в интернете, вышел на свободу. Об этом среду сообщил у себя в Твиттере глава международной правозащитной группы "Агора" Павел Чиков.

В июле Кашапову назначили 8 лет административного надзора после выхода из колонии. В течение всего этого срока активисту придется отмечаться в полиции.

В мае Татарский общественный центр, возглавляемый Кашаповым, был признан экстремистской организацией.

В сентябре 2015 года Рафис Кашапов был осужден на три года. По версии следствия, он размещал на странице в социальной сети "ВКонтакте" информационные материалы, в которых называл присоединение Крыма к России оккупацией и обвинял российские власти в притеснении крымских татар.

Рафис Кашапов обжаловал приговор в Конституционном суде России и Европейском суде по правам человека. Правозащитный центр "Мемориал" признал его политзаключенным.