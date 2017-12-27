Цены на авиабилеты в города ЧМ-2018 в среднем выросли на 230%

Цены на самые дешевые авиабилеты в российские города, принимающие чемпионат мира по футболу 2018 года, в дни матчей в среднем выросли на 230 процентов. Об этом сообщает РБК, который проанализировал цены с помощью сервиса Google Flights.

Оказалось, что сильнее всего подорожали билеты на рейсы в Волгоград. Летом 2017 года перелет из Москвы в Волгоград в среднем стоил 6300 рублей, но будущим летом в дни матчей он будет стоить 30–40 тысяч рублей. Это сравнимо с ценами на билет из Москвы в Хабаровск, пишет РБК.

Федеральная антимонопольная служба рассматривает уже три жалобы граждан на высокие цены на такие авиабилеты.

В авиакомпаниях рост цен на билеты объяснили высоким спросом и тем, что самые дешевые билеты по большинству направлений уже раскуплены. В то же время в оргкомитете чемпионата сообщили, что пока не планируют организовывать специальные чартерные авиарейсы для болельщиков.

Летом 2018 года чемпионат мира по футболу впервые пройдет в России. Матчи будут проходить в Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, Самаре, Екатеринбурге, Волгограде, Ростове-на-Дону, Казани, Нижнем Новгороде, Сочи и Саранске.