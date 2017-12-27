Рогозин объяснил потерю спутников при запуске с космодрома Восточный

Роскосмос потерял 19 спутников при запуске с космодрома Восточный из-за того, что ракета-носитель была настроена на старт с космодрома Байконур. Об этом заявил замглавы правительства России Дмитрий Рогозин, который, в частности, курирует в стране космическую промышленность. Рогозин обвинил руководство Роскосмоса в "системных ошибках".

Пуск с космодрома Восточный, после которого были потеряны 19 спутников, состоялся 28 ноября. Это был второй космический запуск в истории Восточного, на строительство которого были потрачены сотни миллиардов рублей. В Роскосмосе потерю спутников объяснили ошибкой алгоритма разгонного блока "Фрегат".

27 декабря Роскосмос потерял первый в истории ангольский спутник, запущенный с космодрома Байконур. Аппарат подал сигнал после отделения от разгонного блока "Фрегат", но затем данные от него перестали поступать. Среди возможных причин аварии пока называется отказ передатчика или другого оборудования, установленного на спутнике.