Запущенный с Байконура ангольский спутник перестал выходить на связь

Первый в истории ангольский спутник, запущенный накануне с космодрома "Байконур", перестал выходить на связь. Об этом сообщает "Интерфакс".

Источник агентства рассказал, что аппарат подал сигнал после отделения от разгонного блока "Фрегат", но после этого данные от него перестали поступать. Среди возможных причин пока называется отказ передатчика или другого оборудования, установленного на спутнике.

Это не первый в 2017 году инцидент, предположительно связанный с разгонным блоком "Фрегат". В конце ноября был утерян спутник "Метеор-М", запущенный с нового российского космодрома "Восточный". В "Роскосмосе" объяснили случившееся сбоем в алгоритме системы управления, отвечавшей за отделение разгонного блока от ракеты-носителя.