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Археология. Будущее

Роботофобия. Эфир в 21:05

Эксперты спорят о том, надо ли бояться искусственного интеллекта

В уходящем году все больше новостей было связано с искусственным интеллектом и нейросетями, и многие из них были тревожными. Роботы будут отбирать у людей профессии, переговариваться на собственном языке и принимать решения, которые нам могут не понравиться. Является ли искусственный интеллект угрозой для человечества, как считают Стивен Хокинг и Илон Маск? Ждет ли нас восстание машин, и где та точка, после которой роботы обретут идентичность, самосознание и начнут ставить собственные цели?

Гости программы - Петр Левич, основатель Future Foundation, директор департамента взаимодействия науки, технологий и общества Московского технологического института, Денис Гамаюнов, заведующий лабораторией интеллектуальных систем кибербезопасности факультета ВМК МГУ, доцент факультета компьютерных наук НИУ ВШЭ, и Алиса, голосовой помощник от "Яндекса". Эфир в 21:05.

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    Сергей Медведев

    Ведущий программ "Археология" и "Футурошок", историк и политолог. Автор книг и статей по теории политики и проблемам современной России, ведущий телеканала "Дождь", колумнист русского «Форбс». Сотрудничает с РС с 2015 года

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