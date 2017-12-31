Роботофобия. Эфир в 21:05

В уходящем году все больше новостей было связано с искусственным интеллектом и нейросетями, и многие из них были тревожными. Роботы будут отбирать у людей профессии, переговариваться на собственном языке и принимать решения, которые нам могут не понравиться. Является ли искусственный интеллект угрозой для человечества, как считают Стивен Хокинг и Илон Маск? Ждет ли нас восстание машин, и где та точка, после которой роботы обретут идентичность, самосознание и начнут ставить собственные цели?

Гости программы - Петр Левич, основатель Future Foundation, директор департамента взаимодействия науки, технологий и общества Московского технологического института, Денис Гамаюнов, заведующий лабораторией интеллектуальных систем кибербезопасности факультета ВМК МГУ, доцент факультета компьютерных наук НИУ ВШЭ, и Алиса, голосовой помощник от "Яндекса". Эфир в 21:05.