Закон и гражданин. Эфир в 18.05

Обсуждаем книгу “Закон и гражданин в России второй половины XXVIII века: очерки истории общественного сознания”. Терминология и символика как орудие социального контроля со стороны власти, манипуляции общественным сознанием. Изменение статуса смертной казни при Петре, Елизавете, Екатерине: фактическая отмена исполнения наказания в правление Елизаветы. “Задавать вопросы и выпытывать документы”. История и частные истории. Кто такие законоучители? Какова была роль православной церкви в расследованиях преступлений и исполнении наказаний? Князь Михаил Щербатов, историк, “О повреждении нравов в России”, и екатерининское “законобесие”. “Пружина чести наш кумир”: служба государству и отечеству, постепенное расхождение личности и государства. Как российский закон распространялся на завоеванные в XVIII веке польские территории и Малороссию? Изменение содержания понятий государство, закон, гражданин в течение трех столетий.

Елена Марасинова, доктор исторических наук, ведущий научный сотрудник Института российской истории РАН, автор книг “Психология элиты российского дворянства последней трети XVIII века” и “Власть и личность: очерки русской истории XVIII века”; Андрей Зорин, литературовед, историк, профессор Оксфордского университета и руководитель исторической программы МВШСЭН (Шанинки); Елена Пенская, профессор филологии, руководитель школы филологии ВШЭ, специалист по литературе ХIХ-XX вв; Юрий Кагарлицкий, филолог, лингвист, научный сотрудник института русского языка имени Виноградова.

В видеотрансляции в воскресенье и понедельник в 18.05

Ведет программу Елена Фанайлова