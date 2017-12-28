Видео Навального об акции протеста в январе заблокировали

Видеообращение оппозиционера Алексея Навального о всероссийской акции протеста в январе оказалось заблокировано. В ролике политик призвал своих сторонников устроить забастовку избирателей против участия в выборах президента России.

Причину блокировки объяснили "неправомерными хэштегами", написал Навальный на своем сайте. Хэштеги к видео были «#забастовка #Навальный2018 #28января. Как их можно объявить "неправомерными", - удивляется политик. "Письма написали, ждем ответов", —добавил Навальный.

25 декабря ЦИК отказался регистрировать Навального кандидатом в президенты из-за приговора по делу "Кировлеса". В ответ политик призвал бойкотировать выборы и анонсировал акцию протеста. После в Кремле заявили о необходимости проверить призывы Навального к бойкоту выборов на соответствие российскому законодательству.