Устроивший стрельбу бывший владелец фабрики "Меньшевик" задержан

В Москве полиция задержала бывшего владельца (ныне генерального директора) московской кондитерской фабрики "Меньшевик" Илью Аверьянова, который накануне открыл стрельбу на территории предприятия. Об этом сообщается на сайте московского управления МВД.

Аверьянова задержали на территории организации в центре Москвы и доставили в Следственный комитет. Ранее сообщалось, что Аверьянов скрылся от полиции. В городе был объявлен план "Сирена", предусмотренный при поиске особо опасных преступников.

Стрельба на фабрике, в результате которой погиб один человек, произошла накануне утром. Аверьянов рассказал Business FM, что использовал оружие для самообороны, и что застреленный им человек якобы участвовал в рейдерском захвате предприятия. Адвокат Аверьянова также утверждает, что он оборонялся.

По версии следствия, Аверьянов вступил в словесную перепалку с новыми руководителями фабрики, а затем достал оружие и выстрелил несколько раз. Погиб охранник.