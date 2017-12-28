Порошенко назвал условие обмена арестованных Киевом россиян

Президент Украины Пётр Порошенко заявил, что Киев намеренно не выдал арестованных на Украине россиян при обмене пленными с сепаратистами Донбасса. Их освободят только в обмен на осужденных в России граждан Украины, подчеркнул Порошенко, сообщает"Strana.UA".

По словам Порошенко, "будет прилагаться больше усилий, чтобы вытянуть граждан Украины из российских тюрем, из Крыма оккупированного — и ради этого Киев не отдал ни одного россиянина". Более 15 граждан России, которые находятся в украинских тюрьмах, должны быть использованы для обмена на украинцев, находящихся в заключении в России - журналиста Романа Сущенко, режиссера Олега Сенцова, крымского активиста Александра Кольченко, Станислава Клыха, Николая Карпюка и многих других , - заявил Порошенко.

Накануне на контрольно-пропускном пункте "Майорск" вблизи города Горловка Донецкой области украинские военные и сепаратисты самопровозглашенных Донецкой и Луганской "народных республик" обменялись пленными. Киев передал 238 человек в обмен 74 пленных. Среди освобожденных украинцев военные и гражданские лица.

Ранее сообщалось, что Киев готовит к обмену россиянина Евгения Мефёдова, освобожденного из-под стражи в зале суда по делу о событиях в Одессе 2 мая 2014 года. Однако позже появилась информация, что Мефёдова отправили в следственный изолятор Одессы.

Киев утверждает, что сепаратисты продолжают удерживать не менее 144 граждан Украины. Всего за три года вооруженного конфликта в Донбассе были освобождены из плена или найдены свыше трех тысяч украинцев, еще около четырехсот пропали без вести.