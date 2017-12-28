"Роскосмос" отрицает потерю спутников из-за перепутанных космодромов

В "Роскосмосе" отрицают, что потерпевший аварию после запуска с космодрома Восточный разгонный блок "Фрегат" готовился для пуска с космодрома Байконур. Так в госкорпорации прокомментировали вчерашнее заявление вице-премьера Дмитрия Рогозина, который курирует российскую космическую промышленность. Он обвинил специалистов компании в ошибке при настройке ракеты.

В госкорпорации заявили, что полетное задание для запуска ракеты-носителя с разгонным блоком „Фрегат" и 19 спутниками разрабатывалось и прошло проверку специально для космодрома Восточный. Ни у одной из комиссий, расследовавших инцидент, вопросов в этом отношении не возникло, сообщил представитель "Роскосмоса".

Пуск с космодрома Восточный, после которого были потеряны 19 спутников, состоялся 28 ноября. Это был второй космический запуск в истории Восточного, на строительство которого были потрачены сотни миллиардов рублей. В "Роскосмосе" потерю спутников объяснили ошибкой алгоритма разгонного блока "Фрегат". Но Рогозин тогда сказал, что не будет считать это оправданием.

27 декабря "Роскосмос" потерял первый в истории ангольский спутник, запущенный с космодрома Байконур. Среди возможных причин аварии пока называется отказ оборудования, установленного на спутнике.