YouTube назвал ошибкой блокировку видео Навального об акции протеста

Видеообращение Алексея Навального о всероссийской акции протеста в январе заблокировали по ошибке. Об этом техподдержка видеохостинга сообщила самому оппозиционеру. В YouTube утверждают, что приняли призыв бойкотировать выборы за спам.

Ранее причину блокировки объясняли "неправомерными хештегами", такими как #забастовка, #Навальный2018, #28января. Видео было заблокировано утром 28 декабря, в настоящее время оно снова доступно для просмотра на YouTube. Теперь в нем отсутствуют хештеги #Путин, #Памфилова, а также #выборы, #бойкот и #митинг.

25 декабря ЦИК отказался регистрировать Навального кандидатом в президенты из-за приговора по делу "Кировлеса". В ответ политик призвал бойкотировать выборы и анонсировал акцию протеста. После в Кремле заявили о необходимости проверить призывы Навального к бойкоту выборов на соответствие российскому законодательству.