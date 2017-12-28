Порошенко требует новых переговоров с РФ о возвращении граждан Украины

Президент Украины Петр Порошенко распорядился немедленно возобновить переговоры с Москвой об освобождении остающихся в России под стражей украинских граждан - после обмена между Киевом и поддерживаемыми Россией сепаратистами. При посещении Одесской области 28 декабря, Порошенко сказал, что Киев "сделает все, что в его силах", чтобы вернуть всех украинцев из России или "находящихся как заложников на оккупированной территории" (имея ввиду Крым и территории, контролируемые сепаратистами на востоке Украины). "Мы не можем предать их, мы не можем забыть их", - сказал Порошенко.

Ранее в тот же день в Киеве Порошенко сказал, что 27 декабря его правительство не освободило ни одного гражданина России при обмене пленными: "Мы сделаем еще больше, чтобы освободить наших граждан из российских тюрем ... и из-за этого ни один российский гражданин не был выпущен нами сейчас", - сказал он, намекая, что Киев согласится освободить граждан России, содержащихся под стражей на Украине, только в обмен на граждан Украины, находящихся в России.

В четверг Соединенные Штаты приветствовали обмен между правительством Украины и пророссийскими силами на востоке Украины, в результате которого были освобождены более 300 человек. Об этом заявил Государственный департамент США. "Этот обмен является одним из шагов на пути исполнения Минских соглашений. Мы еще раз призываем стороны в полной мере выполнить свои обязательства, принятые в Минске, в том числе добиться полного прекращения огня; вывести тяжелое оружие; обеспечить безопасный доступ для наблюдателей Специальной наблюдательной миссии ОБСЕ; и гуманитарный доступ к зоне конфликта", - говорится в заявлении Госдепартамента.

В марте Европейский парламент призвал Россию освободить более 30 украинских граждан, которые находятся в тюрьме или других условиях ограниченной свободы в России, Крыму и частях Восточной Украины, которые контролируются поддерживаемыми Россией сепаратистами. Порошенко назвал имена нескольких украинцев в России, в том числе режиссера Олеса Сенцова и журналиста Романа Сущенко, которые отбывают заключение по обвинениям, которые Киев называет сфабрикованными.