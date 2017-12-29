В Турции по делу об убийстве посла РФ арестован организатор выставки

Суд в Турции арестовал Мустафу Тимура Озкана – организатора фотовыставки "Россия от Калининграда до Камчатки глазами путешественника", на которой убили российского посла Андрея Карлова. Его подозревают в соучастии в убийстве, сообщило в четверг турецкое агентство Anadolu.

Следователям удалось получить всю информацию с телефона полицейского Мевлюта Алтынташа, который стрелял в российского посла, заявили в турецкой прокуратуре.

Посла России в Турции Андрея Карлова убили в декабре 2016 года на фотовыставке в Анкаре. По подозрению в причастности к убийству ранее были задержаны несколько человек, среди них – трое бывших полицейских.

Стрелявший в посла 22-летний Алтынташ был убит на месте. По данным турецких властей, он был связан с движением проживающего в США оппозиционного исламского проповедника Фетуллаха Гюлена, которого турецкие власти обвиняют в подготовке государственного переворота летом 2016 года.