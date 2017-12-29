В Москве автобус наехал на остановку. Есть пострадавшие

На северо-западе Москвы рейсовый автобус наехал на остановку общественного транспорта. Жертв нет, пострадали три человека, сообщили агентству "Москва" в столичном МЧС. Ранее о двух погибших сообщали источники ТАСС и "Интерфакса" в правоохранительных органах Фотографии и видео с места происшествия публикуют очевидцы в соцсетях.

В департаменте транспорта Москвы сообщили, что, по предварительной информации, авария произошла после того, как в автобус врезался другой автомобиль. Его водитель задержан.



Это уже второй за неделю случай с наездом автобуса на людей в Москве.

25 декабря пассажирский автобус наехал на пешеходов, находившихся на лестнице подземного перехода вблизи станции метро "Славянский бульвар". По официальным данным, погибли четыре человека, еще 11 пострадали, девять из них госпитализированы. Официально рассматриваются две возможных версии случившегося: техническая неисправность и ошибка водителя.