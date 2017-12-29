Путин подписал закон о повышении минимальной зарплаты в России

Президент России Владимир Путин подписал закон о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) до уровня прожиточного минимума. Документ опубликован на портале правовой информации.

С 1 января 2018 года МРОТ составит 9489 рублей в месяц. Это – 85 процентов от величины прожиточного минимума трудоспособного населения во втором квартале 2017 года (11 163 рубля). Начиная с 1 января 2019 года и далее ежегодно минимальный размер оплаты труда устанавливается федеральным законом в размере величины прожиточного минимума, говорится в тексте закона.

Минимальный размер оплаты труда в России устанавливается правительством. Сейчас он составляет 7800 рублей. Величина МРОТ при этом зависит от региона. По закону работодатели не могут платить россиянам зарплату ниже уровня МРОТ. Прожиточный минимум рассчитывается и фиксируется правительством раз в три месяца, исходя из реальной стоимости жизни в России. Его размер – основной критерий, по которому граждане России могут быть признаны малоимущими, а значит, получить льготы и пособия.

Эксперты считают, что повышение МРОТ может частично решить проблему с работающими бедными. Однако есть риск того, что работодатели станут переходить к "серым" схемам оплаты труда, а в стране начнут расти цены.



По данным вице-премьера Ольги Голодец, на российском рынке почти 5 миллионов человек работают на минимальной оплате труда.