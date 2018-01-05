Жилье, коррупция и вонь

Прошедший год запомнился самыми массовыми уличными протестами со времен выступлений за честные выборы в 2011–2012 годах. А количество задержанных, например, на антикоррупционный акции в Москве 26 марта превысило аналогичное число во время разгона на Болотной площади 6 мая 2012 года. Но митинговали в России не только против дворцов и домов для уточек.

В третьем квартале 2017 года протестная активность россиян выросла на 60 процентов по сравнению с началом года, отмечает Центр экономических и политических реформ. По наблюдениям специалистов, политический протест уступал место социально-экономическому. Радио Свобода представляет обзор основных причин, по которым люди выходили на уличный протест в 2017 году.

Радионуклиды в год экологии

2017 год указом президента России Владимира Путина был объявлен годом экологии. По оценкам экспертов, своих целей программа не достигла. За это время не только обострились старые экологические проблемы, но и возникли новые. В Челябинске, одном из самых загрязненных городов России, продолжаются протесты против строительства горно-обогатительного комбината. Проект предполагает вырубку более 3 тысяч гектаров защитного леса. Возможно и загрязнение единственного источника воды в городе. В этом же регионе расположен город, который называют самым грязным на Земле, – Карабаш. Именно Южный Урал называют наиболее возможным местом выброса радионуклида рутения-106 в конце сентября. Позднее рутениевое облако накрыло Европу.

В Москве к традиционной проблеме застройки скверов осенью прибавился запах сероводорода, на который жители юго-востока Подмосковья жаловались тремя месяцами ранее. Источниками вони власти называют расположенные там же мусоросжигательные заводы и полигоны, но планируют построить в этом районе еще два завода. Местные активисты регулярно выходят на митинги и пикетируют административные здания. Петицию с требованием запретить мусоросжигательные заводы в Московской области подписали более 50 тысяч человек. Массовые собрания против строительства проходят за МКАДом: согласовать митинг в Москве не удалось даже в гайд-парке в Сокольниках.

​"А Дима выйдет?"

Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального опубликовал 2 марта 2017 года фильм-расследование "Он вам не Димон". В нем рассказывалось о незадекларированной элитной недвижимости премьер-министра Дмитрия Медведева. Не дождавшись внятного ответа от властей на прозвучавшие в фильме обвинения в коррупции, Алексей Навальный призвал граждан выйти на антикоррупционные митинги 26 марта. Его поддержали более 80 городов России. В некоторых акции стали самыми массовыми за свою историю. На улицы вышли десятки тысяч людей. Полиция задержала около 2 тысяч человек.

​Вторая волна антикоррупционных митингов прошла 12 июня – в День России. На этот раз акцию поддержали в 150 городах страны. Снова десятки тысяч участников, снова около 2 тысяч задержанных.

Антикоррупционные лозунги звучали и на митингах в поддержку Алексея Навального 7 октября, в день рождения президента России Владимира Путина, – менее масштабных по количеству участников и задержанных. Большинство митингов Навального не были согласованы органами исполнительной власти.

​Квартирный вопрос

Квартирный вопрос в этом году рассорил москвичей, занявших разные стороны баррикад в спорах о реновации. Проект предполагает снос пятиэтажек и других советских домов, которые в мэрии считают "аварийными". Активнее выступали противники реновации: 14 мая они вышли на митинг на проспект Сахарова. По их мнению, планы властей нарушают конституционное право на частную собственность. Проект "Белый счетчик" зафиксировал около 20 тысяч участников. Кроме того, активисты регулярно пикетировали здание Госдумы, обращались в суд и прокуратуру. Закон о реновации в итоге был принят, а расселение первых зданий намечено на февраль 2018 года.

Право на жилье в этом году активно отстаивали обманутые дольщики. 25 июля они провели всероссийскую акцию протеста. В марте министерство строительства заявляло о почти 40 тысячах граждан, ожидающих 714 домов. Движение дольщиков оценивает масштаб проблемы в 150 тысяч обманутых человек. Некоторые участники движения ждут окончание строительства собственных домов десятилетиями. К концу 2017 года ситуация не изменилась.

Нерешенным остается вопрос у валютных заемщиков, чьи долги по ипотеке после девальвации рубля в конце 2014 года выросли в разы. Серией митингов привлечь внимание властей к своей проблеме они не смогли. В минувшем году заемщики объявляли голодовки в офисах банков и приемных правительственных учреждений, а также устраивали "Ганди-стояния" – без плакатов и лозунгов.

​Право на труд

В течение года из-за задержек зарплат по всей стране протестовали рабочие. По данным Росстата, к концу года задолженность перед ними превысила 3 миллиарда рублей. Погашения долгов по заработной плате дожидаются более 50 тысяч человек. Более года в поисках зарплаты по разным инстанциям в Москве ходят строители метро и наземных коммуникаций. Частные фирмы после выполнения подрядов правительства столицы заявляли сотрудникам о банкротстве и отказывались платить.

В схожей ситуации рабочие лифтостроительного завода в Серпухове: год без зарплаты, несколько безрезультатных обращений в администрацию президента, серия пикетов и ряд митингов в Подмосковье с требованием вернуть заработанное. Завод был открыт четыре года назад в рамках программы импортозамещения, сюда приезжал премьер Дмитрий Медведев, который назвал это предприятие образцовым. Год назад производство было остановлено, с января начата процедура банкротства. А бывший директор предприятия открыл в Кирове новый аналогичный завод.

Шахтерам города Гуково Ростовской области должны 370 миллионов рублей. Регулярные выплаты от работодателя прекратились два года назад. Более года шахтеры ежедневно проводят в Гукове одиночные пикеты с требованием погасить задолженность. Активистов регулярно задерживают и штрафуют. В декабре 2016 года сотрудники полиции заблокировали автобусы с шахтерами, которые выезжали в Москву на протестную акцию у Дома правительства. В 2017 году протестующие ограничились одиночными пикетами у Госдумы и обращениями к депутатам.

Более двух лет продолжаются массовые протесты дальнобойщиков, чья работа стала убыточной из-за системы сбора платы с большегрузов "Платон". 1 декабря 2017 года Объединение перевозчиков России было признано иностранным агентом после получения частного пожертвования из-за рубежа. 15 декабря дальнобойщики объявили о десятидневной всероссийской стачке.

​Живодерки и "утопление" таксы

Более 15 лет зоозащитники требуют принять закон об ответственном обращении с животными. По словам активистов, существующие правовые акты на практике не работают: животные не защищены законом и юридически являются вещью. Знаменитые хабаровские живодерки, например, получили реальный срок за разбой и оскорбление верующих. За жестокое обращение с животными они отделались исправительными работами. Активисты проводили пикеты у Госдумы, устраивали голодовки, попадали за это в отделения полиции, после чего возвращались к зданию нижней палаты парламента.

​Наказание за жестокое обращение с животными увеличилось до 5 лет лишения свободы. Это единственное, чего добились активисты. Теперь Альянс защитников животных требует привлечь к ответственности по этой статье участников демонстрации технологии "жидкостного дыхания". Кадры погружения живой таксы в закрытый резервуар с жидкостью в присутствии вице-премьера Дмитрия Рогозина в конце года показали российские телеканалы.

21 декабря Госдума приняла в третьем чтении поправки в закон об охоте, запретив контактные притравочные станции, на которых охотничьи собаки в качестве тренировок нападают на привязанную дичь. Инициативу спустя пять дней отклонил Совет Федерации. Первый замглавы комитета СФ по экономической политике Сергей Калашников заявил коллегам, что занимаясь защитой животных, "мы идем в том же тренде, скажем так, охраны сексуальных меньшинств и прочих таких законов". Проект вернули на доработку в нижнюю палату парламента, ранее подобное в 2017 году случилось лишь однажды. Зоозащитники отмечают, что среди сенаторов есть любители охоты, а председатель комитета СФ по конституционному законодательству Андрей Клишас и вовсе президент Федерации охотничьего собаководства.

Стратегия-31 возвращается

Правозащитники заявляют о систематическом ущемлении властями прав граждан на мирный протест. За год у активистов по всей стране накопились сотни незаконных, по их мнению, отказов в пикетах и митингах. Несмотря на то что согласование носит уведомительный характер, а право на протест гарантируется Конституцией. Группа гражданских активистов заявила о начале борьбы с чиновниками, злоупотребляющими своим положением. Кампания в защиту 31-й статьи Конституции продолжится и в следующем году.