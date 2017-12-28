Беседа с угрозами

В Москве полиция пришла в общежитие студентов Российского государственного аграрного университета – МСХА им. К. А. Тимирязева и провела "разъяснительные беседы" с участниками одиночных пикетов в защиту преподавателей вуза. 25 декабря студенты вышли на законный протест в поддержку одного из организаторов прошлогодних уличных акций против застройки опытных полей Тимирязевской академии, декана факультета агрономии и биотехнологии Александра Соловьева, которому сейчас грозит увольнение. По словам активистов, участников пикета пытаются обвинить в организации несанкционированного митинга.

В 2017 году исполняющим обязанности ректора Тимирязевской академии была назначена Галина Золина. За время своей работы на этой должности она уволила несколько преподавателей. Многие активисты уверены, что эти увольнения связаны с протестами против застройки опытных полей академии элитным жильем, которые состоялись в 2016 году. В частности, в декабре были уволены заведующий этих опытный полей Егор Березовский и руководитель центра молекулярной биологии Геннадий Карлов. Декану факультета агрономии и биотехнологии Александру Соловьеву были сделаны три выговора за две недели.

В минувшее воскресенье стало известно о том, что готовится увольнение Соловьева. Студенты вышли на одиночные пикеты в его поддержку, после которых у них в общежитии появились сотрудники правопорядка. Муниципальный депутат Тимирязевского района Юлия Галямина написала у себя в твиттере, что полиция угрожала студентам отчислением. В общежитие депутата не пустили местные охранники.

Подробнее о давлении на студентов и о ситуации в Тимирязевской академии Радио Свобода рассказала доцент кафедры растениеводства и луговых экосистем Ольга Щуклина:

Цель была – выяснить, кто организатор этих пикетов

– Студенты вышли на одиночные пикеты в защиту нашего декана 25 декабря. Полиция зафиксировала выход и то, что все было проведено законно, то есть студенты стояли на расстоянии друг от друга. Но уже вечером 25-го полиция пришла в общежитие к тем, кто стоял в пикете, и тогда уже задавали вопросы: "Кто вас организовывал? Как вы рисовали плакаты? Почему вы вышли? Зачем вы вышли?" Беседовали со студентами прямо в комнатах, а вчера тех, кто не уехал после сдачи сессии, вызывали в комендатуру. И плюс вечером 25-го в общежитие пришел и.о. ректора еще с кем-то, и они в комнате для самоподготовки нашли краски, плакаты и список лозунгов, которые студенты писали, это, наверное, и стало причиной разбирательства. Вчера приезжала муниципальный депутат Тимирязевского района Юлия Галямина, но ее к студентам не пустили, хотя она хотела их обеспечить адвокатами, но и адвокатов тоже не пустили к студентам.

– А какого рода были беседы полиции со студентами? Может быть, угрожали чем-то?

– Это же дети, и даже если с ними просто разговаривает взрослый человек с полномочиями, для них это уже стресс. Для взрослых-то это стресс! Как мне сказали студенты, с которыми разговаривали, цель была – выяснить, кто организатор этих пикетов. Но раз единого организатора не было, то они никак не могли этого добиться, поэтому продолжали все время спрашивать в этом направлении.

Это же дети, и даже если с ними просто разговаривает взрослый человек с полномочиями, для них это уже стресс

​– По какой причине хотят уволить декана Соловьева?

– Ему вынесли два выговора, надуманных, на мой взгляд. Один – отсутствие на рабочем месте больше четырех часов, а в это время он находился в Государственной думе, на заседании Комитета по аграрным вопросам. Он написал объяснительную, что у него было именно приглашение на это мероприятие, но объяснительную не приняли. Второе замечание – у нас была внеплановая проверка на факультете, и вынесли ряд замечаний, и сразу же выговор, тоже без приема объяснительной. И потом третье – у нас есть лаборатория, которую начинал организовывать Соловьев, но сейчас за нее отвечает исполняющий обязанности руководителя кафедры, тем не менее выговор вынесли все равно Соловьеву. И вот третий выговор, и подготовили приказ на увольнение.

– За последнее время уже уволили нескольких преподавателей, и вы это связываете с новой политикой, которую проводит исполняющий обязанности ректора?

– Да. Я не могу сказать про политику нового ректора, потому что не уверена вообще, что она существует, но все, кто задают хоть какие-то вопросы, почему так или иначе, оказываются не очень хорошими людьми, от которых желательно избавиться. Соловьев один из всего ученого совета, кто на заседаниях задает вопросы. Когда рассказывают, как у нас все здорово, он говорит о том, что вот здесь вот не здорово, вы не правы. Поэтому он и неугоден стал.

– А среди студентов это, наоборот, популярная фигура?

– Он хороший организатор. Сложно быть ученым и при этом обладать коммуникативными навыками. Обычно биотехнологи, генетики сидят в своих лабораториях, над микроскопами… Соловьев, в отличие от многих, умеет общаться со студентами. Многие преподаватели на его кафедре являются заместителями, потому что они работают в ведущих биотехнологических учебных заведениях, не учебных, а научных, и они сюда приезжают только по его просьбе, чтобы вести специфические предметы, которые никто не может больше провести, настолько они узкопрофильные. И большинство из них только по его просьбе являются нашими преподавателями, тратят время на нас, они на целый день к нам приезжают, чтобы рассказать студентам какие-то тонкости биотехнологий, генетики и так далее. Он организатор кружков для школьников и дошкольников. К нам ходит огромное количество детей, некоторые приезжают из других регионов. И студенты, естественно, ценят его, потому что каждый вопрос решается индивидуально, после разговора с деканом. Не каждый так может. В этом суть.

– А когда и почему Галина Золина была назначена исполняющим обязанности ректора?

– Год назад. До этого у нас был Вячеслав Лукомец, который так же был назначен Министерством сельского хозяйства. Но после скандалов с землей и после того, как мы организовали митинг, я так понимаю, его уволили. Видимо, министерству это не очень понравилось, что не смогли договориться с преподавателями, сотрудниками. Лукомца вызвали в Минсельхоз и попросили освободить место. Назначили Золину.

– Чем закончилась история с землей, которую собирались отдать под строительство домов?

Мы не знаем, как мы весной будем выходить сеять, никто нас не собирал, не спрашивал про наши заявки на научные исследования

– Началось с того, что в марте 2016 года заседала правительственная комиссия, которая проголосовала за то, чтобы отнять часть наших земель – 101 гектар – и эти поля все застроить. После того как мы обратились к президенту, митинг был, шум поднялся, летом 2016 года комиссия еще раз заседала, и они проголосовали, что нужно нам оставить земли, но с формулировкой, что университет будет использовать их по назначению. Мы и так их использовали до этого, и мы не нуждались в этой формулировке, и для нас было важно, чтобы нам оказывало помощь наше руководство, чтобы мы не запускали эти наши территории. Но помощи нам никакой не оказывается, более того, буквально три-четыре недели назад уволили начальника полевой станции, которая занимает 60 гектаров, то есть большую часть этих земель, и он был наш, университетский, агроном, он хорошо знал, что на полевой станции все в порядке – севооборот, там велась селекция и так далее. А сейчас там руководит человек, который не имеет отношения к агрономии. Поэтому мы не знаем, как мы весной будем выходить сеять, никто нас не собирал, не спрашивал про наши заявки на научные исследования, вообще ничего пока не было.

– То есть землю отстоять удалось, но неизвестно, как ситуация может обернуться в будущем.

– Ну да, потому что кто-нибудь может прийти и сказать: "Вы не используете землю по назначению..."

– Те ребята, к которым накануне пришла полиция, участвовали и в прошлогодних митингах?

– Нет, это вообще никак не связано. Никто не фиксировал, кто пришел на тот митинг, кто нет. Он был санкционирован властями, законен. Более того, сейчас много первокурсников, которые только поступили в этом году, они целенаправленно пришли сюда получать знания именно по сельхознаукам, и они видят, что происходит. Никто им это не вкладывает в голову, они сами делают выводы, и это было их желание. Но сейчас пытаются найти виноватого.

– Им пытаются предъявить организацию несанкционированного мероприятия?

– Да, что это были не пикеты одиночные, а несанкционированный митинг.

– В полиции уже есть какое-то административное дело?

– Никто ничего не говорит. Они же приходили в общежитие, я даже не знаю, подписывали ли они там какие-то протоколы. Естественно, ни на какие вопросы не отвечают, даже наш депутат, настойчивая, энергичная женщина, и та не смогла пробиться и выяснить, кто вообще студентов допрашивает, какой отдел, заведено ли дело, не заведено. Вообще ничего не понятно! И администрация общежития не пускала Юлию Галямину, они вызвали наряд полиции, который зафиксировал незаконное проникновение депутата, хотя она стояла в двух метрах от пропускного пункта. Еще одна из девочек, которая не участвовала в пикете, но рисовала плакаты, является комендантом общежития, то есть она сотрудник университета, и за вчерашний день она написала уже две объяснительные. Первую – почему она не явилась на рабочее место в 9:00. Но в 9:00 еще продолжались допросы, и она не могла явиться. И второе – почему она допустила пропуск депутата через проходную. Хотя охранники ее не пропустили. То есть ей придумывают обвинения тоже.

Студенты, конечно, пребывают в легком шоке

​– Как ребята реагируют на всю эту ситуацию?

– Они обалдевают от всего! Кажется же, что подобное обычно происходит с кем-то другим, но не с тобой. А тут они проходят через проходную, а там стоит толпа полиции, депутаты, еще кто-то, и это происходит с их однокурсниками, одногруппниками, которые ничего не нарушили, они просто высказали свое мнение, вышли на молчаливый пикет, все делали как положено... Более того, полиция зафиксировала, что все было правильно. Студенты, конечно, пребывают в шоке, – рассказала Ольга Щуклина.

В марте 2016 года Правительственная комиссия по оценке жилищного строительства приняла решение изъять у старейшего аграрного вуза России – Московской сельскохозяйственной академии имени Тимирязева – земли, занятые учебно-опытными селекционными полями. 101 гектар должны были передать под многоэтажную застройку. Эти поля находились в бессрочном пользовании сельхозакадемии с момента ее основания, то есть с 1865 года. Преподаватели Тимирязевки, ее многочисленные выпускники и студенты начали борьбу за отмену правительственного решения.

В середине апреля президент России Владимир Путин во время прямой линии заявил, что земли, которые принадлежат Тимирязевской академии, нужно оставить в ее ведении при условии эффективного использования. Летом 2016 года это заявление было подкреплено соответствующим решением правительства. Тем не менее многие сотрудники вуза уверены, что опытные поля использовалась эффективно и до начала конфликта с правительством, а будущее земель Тимирязевской академии по-прежнему остается туманным.