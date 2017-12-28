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Общество

Беседа с угрозами

Митинг в защиту Тимирязевской академии, апрель 2016 года

В Москве полиция пришла в общежитие студентов Российского государственного аграрного университета – МСХА им. К. А. Тимирязева и провела "разъяснительные беседы" с участниками одиночных пикетов в защиту преподавателей вуза. 25 декабря студенты вышли на законный протест в поддержку одного из организаторов прошлогодних уличных акций против застройки опытных полей Тимирязевской академии, декана факультета агрономии и биотехнологии Александра Соловьева, которому сейчас грозит увольнение. По словам активистов, участников пикета пытаются обвинить в организации несанкционированного митинга.

В 2017 году исполняющим обязанности ректора Тимирязевской академии была назначена Галина Золина. За время своей работы на этой должности она уволила несколько преподавателей. Многие активисты уверены, что эти увольнения связаны с протестами против застройки опытных полей академии элитным жильем, которые состоялись в 2016 году. В частности, в декабре были уволены заведующий этих опытный полей Егор Березовский и руководитель центра молекулярной биологии Геннадий Карлов. Декану факультета агрономии и биотехнологии Александру Соловьеву были сделаны три выговора за две недели.

В минувшее воскресенье стало известно о том, что готовится увольнение Соловьева. Студенты вышли на одиночные пикеты в его поддержку, после которых у них в общежитии появились сотрудники правопорядка. Муниципальный депутат Тимирязевского района Юлия Галямина написала у себя в твиттере, что полиция угрожала студентам отчислением. В общежитие депутата не пустили местные охранники.

Подробнее о давлении на студентов и о ситуации в Тимирязевской академии Радио Свобода рассказала доцент кафедры растениеводства и луговых экосистем Ольга Щуклина:

Цель была – выяснить, кто организатор этих пикетов

– Студенты вышли на одиночные пикеты в защиту нашего декана 25 декабря. Полиция зафиксировала выход и то, что все было проведено законно, то есть студенты стояли на расстоянии друг от друга. Но уже вечером 25-го полиция пришла в общежитие к тем, кто стоял в пикете, и тогда уже задавали вопросы: "Кто вас организовывал? Как вы рисовали плакаты? Почему вы вышли? Зачем вы вышли?" Беседовали со студентами прямо в комнатах, а вчера тех, кто не уехал после сдачи сессии, вызывали в комендатуру. И плюс вечером 25-го в общежитие пришел и.о. ректора еще с кем-то, и они в комнате для самоподготовки нашли краски, плакаты и список лозунгов, которые студенты писали, это, наверное, и стало причиной разбирательства. Вчера приезжала муниципальный депутат Тимирязевского района Юлия Галямина, но ее к студентам не пустили, хотя она хотела их обеспечить адвокатами, но и адвокатов тоже не пустили к студентам.

– А какого рода были беседы полиции со студентами? Может быть, угрожали чем-то?

– Это же дети, и даже если с ними просто разговаривает взрослый человек с полномочиями, для них это уже стресс. Для взрослых-то это стресс! Как мне сказали студенты, с которыми разговаривали, цель была – выяснить, кто организатор этих пикетов. Но раз единого организатора не было, то они никак не могли этого добиться, поэтому продолжали все время спрашивать в этом направлении.

Это же дети, и даже если с ними просто разговаривает взрослый человек с полномочиями, для них это уже стресс

– По какой причине хотят уволить декана Соловьева?

– Ему вынесли два выговора, надуманных, на мой взгляд. Один – отсутствие на рабочем месте больше четырех часов, а в это время он находился в Государственной думе, на заседании Комитета по аграрным вопросам. Он написал объяснительную, что у него было именно приглашение на это мероприятие, но объяснительную не приняли. Второе замечание – у нас была внеплановая проверка на факультете, и вынесли ряд замечаний, и сразу же выговор, тоже без приема объяснительной. И потом третье – у нас есть лаборатория, которую начинал организовывать Соловьев, но сейчас за нее отвечает исполняющий обязанности руководителя кафедры, тем не менее выговор вынесли все равно Соловьеву. И вот третий выговор, и подготовили приказ на увольнение.

– За последнее время уже уволили нескольких преподавателей, и вы это связываете с новой политикой, которую проводит исполняющий обязанности ректора?

– Да. Я не могу сказать про политику нового ректора, потому что не уверена вообще, что она существует, но все, кто задают хоть какие-то вопросы, почему так или иначе, оказываются не очень хорошими людьми, от которых желательно избавиться. Соловьев один из всего ученого совета, кто на заседаниях задает вопросы. Когда рассказывают, как у нас все здорово, он говорит о том, что вот здесь вот не здорово, вы не правы. Поэтому он и неугоден стал.

– А среди студентов это, наоборот, популярная фигура?

– Он хороший организатор. Сложно быть ученым и при этом обладать коммуникативными навыками. Обычно биотехнологи, генетики сидят в своих лабораториях, над микроскопами… Соловьев, в отличие от многих, умеет общаться со студентами. Многие преподаватели на его кафедре являются заместителями, потому что они работают в ведущих биотехнологических учебных заведениях, не учебных, а научных, и они сюда приезжают только по его просьбе, чтобы вести специфические предметы, которые никто не может больше провести, настолько они узкопрофильные. И большинство из них только по его просьбе являются нашими преподавателями, тратят время на нас, они на целый день к нам приезжают, чтобы рассказать студентам какие-то тонкости биотехнологий, генетики и так далее. Он организатор кружков для школьников и дошкольников. К нам ходит огромное количество детей, некоторые приезжают из других регионов. И студенты, естественно, ценят его, потому что каждый вопрос решается индивидуально, после разговора с деканом. Не каждый так может. В этом суть.

– А когда и почему Галина Золина была назначена исполняющим обязанности ректора?

– Год назад. До этого у нас был Вячеслав Лукомец, который так же был назначен Министерством сельского хозяйства. Но после скандалов с землей и после того, как мы организовали митинг, я так понимаю, его уволили. Видимо, министерству это не очень понравилось, что не смогли договориться с преподавателями, сотрудниками. Лукомца вызвали в Минсельхоз и попросили освободить место. Назначили Золину.

– Чем закончилась история с землей, которую собирались отдать под строительство домов?

Опытные поля Тимирязевской академии
Опытные поля Тимирязевской академии

Мы не знаем, как мы весной будем выходить сеять, никто нас не собирал, не спрашивал про наши заявки на научные исследования

– Началось с того, что в марте 2016 года заседала правительственная комиссия, которая проголосовала за то, чтобы отнять часть наших земель – 101 гектар – и эти поля все застроить. После того как мы обратились к президенту, митинг был, шум поднялся, летом 2016 года комиссия еще раз заседала, и они проголосовали, что нужно нам оставить земли, но с формулировкой, что университет будет использовать их по назначению. Мы и так их использовали до этого, и мы не нуждались в этой формулировке, и для нас было важно, чтобы нам оказывало помощь наше руководство, чтобы мы не запускали эти наши территории. Но помощи нам никакой не оказывается, более того, буквально три-четыре недели назад уволили начальника полевой станции, которая занимает 60 гектаров, то есть большую часть этих земель, и он был наш, университетский, агроном, он хорошо знал, что на полевой станции все в порядке – севооборот, там велась селекция и так далее. А сейчас там руководит человек, который не имеет отношения к агрономии. Поэтому мы не знаем, как мы весной будем выходить сеять, никто нас не собирал, не спрашивал про наши заявки на научные исследования, вообще ничего пока не было.

– То есть землю отстоять удалось, но неизвестно, как ситуация может обернуться в будущем.

– Ну да, потому что кто-нибудь может прийти и сказать: "Вы не используете землю по назначению..."

– Те ребята, к которым накануне пришла полиция, участвовали и в прошлогодних митингах?

– Нет, это вообще никак не связано. Никто не фиксировал, кто пришел на тот митинг, кто нет. Он был санкционирован властями, законен. Более того, сейчас много первокурсников, которые только поступили в этом году, они целенаправленно пришли сюда получать знания именно по сельхознаукам, и они видят, что происходит. Никто им это не вкладывает в голову, они сами делают выводы, и это было их желание. Но сейчас пытаются найти виноватого.

– Им пытаются предъявить организацию несанкционированного мероприятия?

– Да, что это были не пикеты одиночные, а несанкционированный митинг.

– В полиции уже есть какое-то административное дело?

– Никто ничего не говорит. Они же приходили в общежитие, я даже не знаю, подписывали ли они там какие-то протоколы. Естественно, ни на какие вопросы не отвечают, даже наш депутат, настойчивая, энергичная женщина, и та не смогла пробиться и выяснить, кто вообще студентов допрашивает, какой отдел, заведено ли дело, не заведено. Вообще ничего не понятно! И администрация общежития не пускала Юлию Галямину, они вызвали наряд полиции, который зафиксировал незаконное проникновение депутата, хотя она стояла в двух метрах от пропускного пункта. Еще одна из девочек, которая не участвовала в пикете, но рисовала плакаты, является комендантом общежития, то есть она сотрудник университета, и за вчерашний день она написала уже две объяснительные. Первую – почему она не явилась на рабочее место в 9:00. Но в 9:00 еще продолжались допросы, и она не могла явиться. И второе – почему она допустила пропуск депутата через проходную. Хотя охранники ее не пропустили. То есть ей придумывают обвинения тоже.

Студенты, конечно, пребывают в легком шоке

– Как ребята реагируют на всю эту ситуацию?

– Они обалдевают от всего! Кажется же, что подобное обычно происходит с кем-то другим, но не с тобой. А тут они проходят через проходную, а там стоит толпа полиции, депутаты, еще кто-то, и это происходит с их однокурсниками, одногруппниками, которые ничего не нарушили, они просто высказали свое мнение, вышли на молчаливый пикет, все делали как положено... Более того, полиция зафиксировала, что все было правильно. Студенты, конечно, пребывают в шоке, – рассказала Ольга Щуклина.

В марте 2016 года Правительственная комиссия по оценке жилищного строительства приняла решение изъять у старейшего аграрного вуза России – Московской сельскохозяйственной академии имени Тимирязева – земли, занятые учебно-опытными селекционными полями. 101 гектар должны были передать под многоэтажную застройку. Эти поля находились в бессрочном пользовании сельхозакадемии с момента ее основания, то есть с 1865 года. Преподаватели Тимирязевки, ее многочисленные выпускники и студенты начали борьбу за отмену правительственного решения.

Митинг в защиту Тимирязевской академии, 2016 год
Митинг в защиту Тимирязевской академии, 2016 год

В середине апреля президент России Владимир Путин во время прямой линии заявил, что земли, которые принадлежат Тимирязевской академии, нужно оставить в ее ведении при условии эффективного использования. Летом 2016 года это заявление было подкреплено соответствующим решением правительства. Тем не менее многие сотрудники вуза уверены, что опытные поля использовалась эффективно и до начала конфликта с правительством, а будущее земель Тимирязевской академии по-прежнему остается туманным.

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