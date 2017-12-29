СБУ проверит освобожденных из плена украинцев на "связи с Россией"

Служба безопасности Украины проверит пленных, освобожденных с территорий, подконтрольных пророссийским сепаратистам в Донбассе, на предмет возможной вербовки со стороны России. Об этом агентству "Интерфакс-Украина" заявил глава СБУ Василий Грицак.

По его словам, сотрудники спецслужбы проведут так называемый "контрразведывательный опрос", чтобы выяснить обстоятельства попадания в плен. Грицак отметил, что, по информации СБУ, в отношении граждан Украины, находящихся в плену, "осуществляется не только физическое и психологическое давление, но и проводится вербовка". Кроме того, глава СБУ надеется, что бывшие пленные смогут предоставить данные о других украинцах, удерживаемых на территории Донбасса. Киев утверждает, что в плену у сепаратистов находятся не менее 144 граждан Украины.

27 декабря на контрольно-пропускном пункте "Майорск" вблизи города Горловка Донецкой области украинские военные и сепаратисты самопровозглашенных Донецкой и Луганской "народных республик" обменялись пленными. Киев передал 238 человек в обмен на 74 пленных.

Освобожденных из плена украинцев встречал президент страны Петр Порошенко. Он заявил, что российские граждане, находящиеся под арестом на Украине, освобождены в рамках обмена не были, так как Киев сделает это только в случае возврата осужденных в России украинцев: журналиста Романа Сущенко, режиссера Олега Сенцова, крымского активиста Александра Кольченко, Станислава Клыха, Николая Карпюка и многих других.