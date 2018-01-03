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2000-рублевые банкноты появились словно ко дню рождения самого, пожалуй, известного дальневосточника – рок-звезды Ильи Лагутенко, еще 20 лет назад зарифмовавшего наступление "времен почище" с "Владивостоком две тыщи". Не далее чем пару лет назад владивостокцы уже выдвигали "снизу" идею 2000-рублевых купюр, рисовали эскизы, подписывали петиции… Тогда в Центральном банке заявили, что целесообразности в новом номинале не видят. Теперь – увидели.

Относительно того, какие регионы изобразить на новых банкнотах достоинством в 200 (двухсотка может занять нишу ностальгической советской зеленоватой "трешки") и 2000 рублей, был объявлен всенародный конкурс – впервые в истории. Но поскольку деньги – понятие неизбежно политическое, трудно избавиться от ощущения, что конкурс кем-то режиссировался. В итоге на двухсотрублевке появился Крым, на 2000-рублевке – Дальний Восток. А именно владивостокский мост на остров Русский в обрамлении чаек (тех самых, из песни, запевших "на знакомом языке") и космодром Восточный в Амурской области. Глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина признала: "На определенное количество людей, которые проголосовали, повлияла песня" – вышеупомянутый неформальный гимн Владивостока с мумий-альбома 1997 года "Морская". Кстати, сам Лагутенко сказал, что он изобразил бы на новой купюре морской туман как символ неопределенности валютных и навигационных курсов. А теперь приморцы шутят, что другой хит "МТ" – "Утекай!" – посвящен теме оттока капитала за границу…

Новые купюры рифмуются между собой не только двойками и нулями, но и тем, что оба попавших на деньги региона – рубежи России: юго-западный и юго-восточный

Впервые в новейшей истории Дальний Восток появился на деньгах в 1995 году. Тогда на лицевой стороне тысячерублевки–"штуки" изобразили владивостокскую бухту Золотой Рог и ростральную колонну на въезде в город, а оборот украсили бухта Рудная, скалы Два Брата и мыс Бринера под Дальнегорском. Все странным образом сближается: говорят, хит "Девочка" Лагутенко сочинял на старинном пианино, когда-то принадлежавшем семье Бринеров, приморских коммерсантов швейцарских корней. На этом самом инструменте маленькому владивостокцу Юлику Бринеру – будущему оскароносному бритоголовому герою "Великолепной семерки" Юлу Бриннеру – когда-то играли колыбельные. А теперь его сын профессор Рок Бринер называет себя поклонником "Мумий Тролля", а Владивосток – "любимым вторым домом".

Деноминация 1998 года упразднила "владивостокскую" купюру: ее сменил металлический рубль. Теперь Владивосток вернулся, еще и с приамурским космодромом. Снова мистические совпадения: 28 апреля 2016 года с Восточного запустили первую ракету, а Лагутенко, еще в 80-х спевший про "Новую луну апреля", получил звание почетного гражданина Владивостока. Даже если отбросить конспирологию, сам прецедент замечателен: впервые на дизайн купюры прямо повлияла рок-песня. Не зря русские космисты, которым наследует (возможно, неосознанно) Лагутенко, всерьез считали мысль материальной силой.

Облик новых купюр позволяет делать далеко идущие выводы, поскольку деньги – способ коммуникации Кремля с внешним миром. Напомним эту занимательную денежную географию: в 1995 году на тысяче рублей появился Владивосток, на 5000 – Великий Новгород (в последнее время "пятерочка" куда-то тихо исчезла), на 10 000 – Красноярск, на 50 000 – Санкт-Петербург и на 100 000 – Москва. Три нолика потом отпали в ходе деноминации. Казалось, это потолок, но прошло время – и на купюрах еще более крупных номиналов появились Архангельск, Ярославль и Хабаровск, в какой-то степени компенсировавший исчезновение владивостокской банкноты.

Теперь усилено восточное направление, что отражает курс на сближение с АТР и новую (впервые после БАМа) моду на Дальний Восток с его территориями опережающего развития, бесплатными гектарами и свободными портами. Налицо также окончательная "прописка" Крыма в России. Банкнота с Севастополем и Херсонесом Таврическим, в которой угадывается прозрачный геополитический посыл (наш Крым, наш!), станет одной из самых ходовых.

Новые купюры рифмуются не только двойками и нулями, но и тем, что оба попавших на деньги региона – рубежи России: юго-западный и юго-восточный. За северо-запад отвечают Питер и Архангельск, "неприкрытым" остался лишь северо-восток. Магадан? Анадырь? Петропавловск-Камчатский? Набиуллина говорит, что изменений номинального ряда не планируется. Значит, "десятки" пока не будет. Какой город мог бы стать следующим: Грозный? Екатеринбург? Нижний Новгород? Новосибирск? Калининград?

Городов в России много, инфляция никуда не делась. Так что, возможно, наступят времена еще почище.

Василий Авченко – владивостокский писатель и блогер

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