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Общество

Браудера заочно приговорили к 9 годам колонии в России

Браудера заочно приговорили к 9 годам колонии в России
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Тверской суд Москвы заочно приговорил главу фонда Hermitage Capital Уильяма Браудера к девяти годам колонии, признав его виновным в преднамеренном банкротстве и уклонении от уплаты налогов на сумму более трех миллиардов рублей. Защита Браудера намерена обжаловать приговор. Суд постановил взыскать с Браудера и его партнера Ивана Черкасова, который также проходит по делу, более четырех миллиардов рублей в счет потерпевших. Следствие считает, что они не перечисляли налоги с нескольких компаний, а также способствовали их банкротству. Обстоятельства дела относятся к 1996 году. В 2013 году Браудера заочно приговорили в России к девяти годам лишения свободы по делу об уклонении от уплаты налогов на сумму более полумиллиарда рублей. Уильям Браудер был одним из инициаторов принятия в США "закона Магнитского", названного в память об умершем в СИЗО юристе фонда Hermitage Capital Сергее Магнитском, который раскрыл схему крупных хищений из российского бюджета. Документ предусматривает визовые и экономические санкции в отношении россиян, причастных, по мнению Вашингтона, к нарушениям прав человека.

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