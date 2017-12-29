Браудера заочно приговорили к 9 годам колонии в России

Тверской суд Москвы заочно приговорил главу фонда Hermitage Capital Уильяма Браудера к девяти годам колонии, признав его виновным в преднамеренном банкротстве и уклонении от уплаты налогов на сумму более трех миллиардов рублей. Защита Браудера намерена обжаловать приговор. Суд постановил взыскать с Браудера и его партнера Ивана Черкасова, который также проходит по делу, более четырех миллиардов рублей в счет потерпевших. Следствие считает, что они не перечисляли налоги с нескольких компаний, а также способствовали их банкротству. Обстоятельства дела относятся к 1996 году. В 2013 году Браудера заочно приговорили в России к девяти годам лишения свободы по делу об уклонении от уплаты налогов на сумму более полумиллиарда рублей. Уильям Браудер был одним из инициаторов принятия в США "закона Магнитского", названного в память об умершем в СИЗО юристе фонда Hermitage Capital Сергее Магнитском, который раскрыл схему крупных хищений из российского бюджета. Документ предусматривает визовые и экономические санкции в отношении россиян, причастных, по мнению Вашингтона, к нарушениям прав человека.