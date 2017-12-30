Россия отказала в визе сенатору-демократу из США

Посольство России отказалось выдавать визу члену делегации Конгресса США сенатору-демократу Джоан Шаин, поскольку она состоит в российском "черном списке", составленном в ответ на санкции США против России.

В сообщении российского посольства в Facebook говорится, что российские власти предлагали пустить Шаин в страну в обмен на визы для российских депутатов, попавших под американские санкции. Представители политика ответили, что не намерены снимать ответственность с России за нарушение международных норм.

Два других сенатора-республиканца, которые должны были ехать в Россию вместе с Шаин, визы получили, но отменили поездку в знак солидарности. Об этом сообщило американское издание The Hill.

Ранее Шаин выступала за санкции против России. В частности, она поддержала запрет использования продуктов Лаборатории Касперского для американских государственных органов. Она также выступала за регистрацию финансируемого Кремлем телеканала RT в качестве иностранного агента в США.