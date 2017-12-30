Два дня кандидата Навального

Эпизод документального сериала Радио Свобода #выборы2018 – в проекте "Признаки жизни"

24 декабря в Москве и других городах России прошли собрания граждан, выдвинувших оппозиционного лидера Алексея Навального кандидатом в президенты России.

На следующий день Центральная избирательная комиссия отказалась зарегистрировать его под предлогом судимости.

Хроника этих двух дней – в фильме Александра Расторгуева, Михаила Хурсевича, Никиты Татарского, Петра Соловьева и Валентина Барышникова.

Плейлист сериала в Youtube

"Признаки жизни" в Youtube

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