Два дня кандидата Навального

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Эпизод документального сериала Радио Свобода #выборы2018 – в проекте "Признаки жизни"
24 декабря в Москве и других городах России прошли собрания граждан, выдвинувших оппозиционного лидера Алексея Навального кандидатом в президенты России.
На следующий день Центральная избирательная комиссия отказалась зарегистрировать его под предлогом судимости.
Хроника этих двух дней – в фильме Александра Расторгуева, Михаила Хурсевича, Никиты Татарского, Петра Соловьева и Валентина Барышникова.
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