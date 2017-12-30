Правозащитнику Владимиру Буковскому исполнилось 75 лет

30 декабря 2017 года исполнилось 75 лет советскому диссиденту, политическому заключенному советской эпохи, ученому и писателю Владимиру Буковскому.

В общей сложности в тюрьмах и на принудительном лечении он провёл 12 лет. В 1976 году советские власти обменяли Владимира Буковского на лидера чилийских коммунистов Луиса Корвалана, после чего Буковский переехал в Великобританию, живёт и работает в Кембридже. Частушку о нем ("Обменяли хулигана на Луиса Корвалана. Где б найти такую б…дь, чтоб на Брежнева сменять") в конце 1970-х знали очень многие в СССР – она стала практически частью советского городского фольклора.

"Обменяли хулигана на Луиса Корвалана. Где б найти такую б-дь, чтоб на Брежнева сменять"

В 2004 году Владимир Буковский стал соучредителем общественно-политического «Комитет 2008: Свободный выбор», в состав которого также вошли Гарри Каспаров, Борис Немцов, Владимир Кара-Мурза (мл.), Евгений Киселёв и другие оппозиционные политические деятели России.

28 мая 2007 года Владимир Буковский был выдвинут кандидатом в президенты РФ от группы демократической оппозиции на выборах 2008 года. В состав Инициативной группы по выдвижению Буковского кандидатом в президенты входили известные российские политики и общественные деятели, в том числе академик Юрий Рыжов, журналист Владимир Кара-Мурза (мл.), публицист Андрей Пионтковский, политолог Владимир Прибыловский, правозащитник Александр Подрабинек, писатель Виктор Шендерович и другие.

Центризбирком отклонил заявку Буковского, мотивируя отказ проживанием Буковского вне территории РФ последние 10 лет и отсутствием документов, подтверждающих его род занятий.

В марте 2014 года консульский отдел российского посольства в Лондоне вместо смены загранпаспорта Буковского, срок действия которого истёк, начал "проверку наличия у него гражданства РФ".

Посольство России в Лондоне "не смогло подтвердить гражданство Буковского", посоветовав ему получить российскую визу по своему британскому паспорту.

50 лет назад 30 августа – 1 сентября 1967 года в Московском городском суде состоялся процесс над организаторами и участниками демонстрации против ареста диссидентов Александра Гинзбурга, Юрия Галанскова и их друзей, состоявшейся 22 января 1967 года на Пушкинской площади в Москве. Перед судом предстали Владимир Буковский, Вадим Делоне и Евгений Кушев. Это был третий арест Буковского. Программу, посвящённую этой годовщине, можно послушать здесь.