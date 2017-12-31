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"Дальнобойщик" Андрей Бажутин скрылся от преследования

Андрей Бажутин

Лидер Объединения перевозчиков России Андрей Бажутин, который 26 декабря пропал из здания Смольнинского суда, скрылся от преследования. Об этом в фейсбуке написал правозащитник Динар Идрисов. Бажутин уехал из Петербурга, его местоположение неизвестно. Как отметил Идрисов, в настоящий момент активист готовится к процедуре самовыдвижения в кандидаты на выборы президента России. Об этом 31 декабря сообщил портал ОВД-Инфо.

26 декабря лидер Объединения перевозчиков России должен был освободиться из спецприемника, где отбывал 15 суток за вождение автомобиля без прав. Однако выйти на улицу активисту не дали, а посадили в полицейскую машину и сопровождении двух машин дорожно-патрульной службы "куда-то увезли".

Позже выяснилось, что его увезли в 76 отдел полиции. Там на Бажутина составили протокол об организация публичного мероприятия без подачи уведомления – за несостоявшийся автопробег 15 апреля.

Утром 27 декабря Бажутина привезли из отдела в Смольнинский районный суд для участия в заседании по делу об автопробеге дальнобойщиков 15 апреля 2017 года. Из суда Бажутин пропал.

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