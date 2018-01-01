Исполнитель теракта в супермаркете в Петербурге арестован на 2 месяца

Суд в Санкт-Петербурге арестовал на два месяца Дмитрия Лукьяненко, обвиняемого в теракте в супермаркете "Перекресток". Об этом сообщила в воскресенье объединенная пресс-служба судов города. На заседании суда, которое проходило в закрытом режиме, Лукьяненко признал вину и против ареста не возражал, сообщает Интерфакс. Однако позже стало известно, что он собирается обжаловать арест.

Накануне Лукьяненко предъявили обвинение в совершении теракта. Таким образом, дело переквалифицировали со статьи "покушение на убийство двух и более лиц" на статью "теракт". Как сообщила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко, установлено, что Лукьяненко изготовил и заложил самодельное взрывное устройство. Недалеко от места взрыва он также спрятал две флешки с информацией о причинах теракта и фотографии взрывного устройства.

В ходе допросов Лукьяненко заявил, что мотивом для совершения преступления стала его "ненависть к организаторам и адептам психологических тренингов, которые он ранее посещал". Ранее, по данным источника Интерфакса, было установлено, что он причисляет себя к националистическому оккультному движению "Нью Эйдж" (New Age) – "Новая эра".

Самодельная бомба, начиненная поражающими элементами, сработала в камере хранения в магазине "Перекресток" в Петербурге вечером 27 декабря. Мощность взрыва составила двести граммов в тротиловом эквиваленте. Пострадали 18 человек, восемь из них остаются в больницах.