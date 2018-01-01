В России вступил в силу закон о регулировании работы мессенджеров

В России с 1 января вступил в силу закон о регулировании работы мессенджеров.

Согласно новым правилам, все пользователи мессенджеров должны быть зарегистрированы. То есть аккаунт в таких сервисах должен быть привязан не к анонимному адресу электронной почты, а к конкретному номеру телефона. В свою очередь все паспортные данные владельцев сим-карты есть у операторов сотовой связи и могут быть затребованы для проверки правоохранительными органами.

В случае отказа идентифицировать пользователей с администрации сервисов могут взыскать штраф до одного миллиона рублей. Кроме того, если мессенджеры не будут исполнять требование об ограничении рассылки запрещенной информации, то оператор связи сможет ограничить доступ к ним.

Закон был подписан президентом России Владимиром Путиным в июле. Гражданские активисты требуют отменить закон о мессенджерах и другие ограничительные меры в интернете. В августе в нескольких регионах прошли акции "За свободный интернет".