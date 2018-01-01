В России за сутки поступило более 50 звонков о заложенных бомбах

Более 50 анонимных звонков о заложенных бомбах поступили за прошедшие сутки в экстренные службы 30 российских городов, передает ТАСС. После этих сообщений были эвакуированы свыше 14 тысяч человек.

Среди "заминированных" оказались торговые центры, аэропорты, жилой дом, станция метро, рестораны и гостиница. Массовые эвакуации проводились в Хабаровске, Комсомольске-на-Амуре, Владивостоке, Красноярске, Чите, Иркутске, Томске, Омске, Абакане, Кемерове, Улан-Удэ, Ижевске, Самаре, Саратове, Кирове, Пензе, Казани, Нижнем Новгороде, Ульяновске, Астрахани, Волгограде, Махачкале, Воронеже, Санкт-Петербурге, Москве и других городах.

Ни одно из сообщений о минировании не подтвердилось.

Всего с 11 сентября, когда в России началась волна ложных минирований, атаке телефонных террористов подверглись почти четыре тысячи объектов, были эвакуированы свыше двух с половиной миллионов человек.

20 декабря Государственная дума России приняла закон, который ужесточает наказание за "телефонный терроризм". Теперь за ложные сообщения о теракте предусмотрено лишение свободы сроком от трех до десяти лет.