Госдума ужесточила наказание за "телефонный терроризм"

Депутаты Государственной думы приняли закон, который ужесточает наказание за "телефонный терроризм". Теперь за ложные сообщения о теракте предусмотрено лишение свободы сроком от трех до десяти лет. В прежней версии документа максимальный срок наказания составлял пять лет тюрьмы и штраф до 200 тысяч рублей.



В новой версии закона существует четыре уровня наказания. Самый последний из них предусматривает от восьми до десяти лет лишения свободы и штраф в полтора миллиона рублей. Такое наказание последует, если ложное сообщение о теракте привело к гибели человека и другим тяжелым последствиям.

С сентября этого года в России продолжаются массовые эвакуации из-за анонимных сообщений о минировании. По данным российских правоохранительных органов, от действий "телефонных террористов" пострадало более двух миллионов россиян.