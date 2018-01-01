Диана Ретинская из Антивоенного комитета получила угрозы

Основательница Антивоенного комитета Диана Ретинская, сообщившая о нападении на Владимира Иванютенко, рассказала об угрозах, поступающих в ее адрес.

Со страницы с ником "Вика Никифирова" в социальной сети "ВКонтакте" Ретинской написали, что и ее ждет то же, что произошло с Иванютенко. Статус на этой странице гласит: "На моей стене ликвидированные каратели", здесь же опубликованы фотографии погибших участников конфликта в Донбассе со стороны Украины, чьи лица перечеркнуты красным крестом. В качестве аватара автор угроз использует фото лидера молодежного подразделения Национального освободительного движения (НОД) Марии Катасоновой. Об этом сообщает "ОВД-Инфо".

По словам Ретинской, через некоторое время после появления угроз кто-то вошел в ее аккаунт и удалил сообщение с угрозами. Но она сохранила скриншот.

27 декабря на выходе из собственного дома Владимир Иванютенко подвергся нападению. Активиста доставили в больницу с ножевыми ранениями. Перед тем, как потерять сознание, он успел сказать "нодовцы". Сейчас он находится в реанимации.