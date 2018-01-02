Звёзды Голливуда создали движение для борьбы с сексуальным насилием

В США около 300 человек - актрисы театра и кино, сотрудники киноиндустрии и телевидения основали движение "Time's Up" ("Время вышло"), в рамках которого намерены бороться с сексуальным насилием и дискриминацией. Среди звезд, представляющих кампанию -Мэрил Стрип, Натали Портман, Риз Уизерспун, Эмма Стоун, Эшли Джадд, Ева Лонгория, Керри Вашингтон, Алисса Милано, Мэгги Джилленхол и многие другие.

1 января они опубликовали в газете The New York Times призыв поддержать их и пожертвовать деньги в фонд, который будет оказывать юридическую поддержку жертвам сексуальных преступлений. Организаторам уже удалось собрать свыше 13 миллионов долларов.

Создатели проекта также призывают покончить с проблемами гендерного неравенства, чтобы больше женщин занимало влиятельные позиции и имело равную с мужчинами оплату труда. Они также заявили о намерении добиваться принятия более строгих законов в сфере защиты от домогательств и дискриминации.

В последние месяцы в США разгорелось множество скандалов, связанных с сексуальными домогательствами. Первым в домогательствах и изнасилованиях был обвинен голливудский продюсер Харви Вайнштейн. Больше десятка женщин, в том числе несколько известных актрис,сообщили о том, что они были объектами приставаний со стороны продюсера, который требовал интимной близости в обмен на возможность сняться в его фильмах. Вайнштейн находится под следствием. Он отрицает все обвинения.