Полиция собирает улики для ареста Харви Вайнштейна

Следователи из нью-йоркской полиции считают заслуживающим доверия заявление актрисы Пас де ла Уэрты о том, что она была изнасилована голливудским продюсером Харви Вайнштейном и собирают дополнительные улики, которые могут стать основанием для ареста Вайнштейна.

В пятницу глава следственного управления нью-йоркской полиции Роберт Бойс сообщил, что разнообразные свидетельства подтверждают утверждения актрисы, сделанные в интервью журналу Vanity Fair о том, что 2010 году она была дважды изнасилована Вайнштейном. Но поскольку инкриминируемое ему преступление было совершено семь лет назад, полиции требуется больше времени, чтобы собрать неопровержимые улики, которые приведут к предъявлению официальных обвинений в адрес продюсера.

Пас де ла Уэрта сыграла одну из главных ролей в сериале "Подпольная империя". По ее словам, оба нападения произошли в ее квартире.

Первая статья с сексуальных домогательствах Вайнштейна была опубликована газетой New York Times 5 октября. С тех пор больше десятка женщин сообщили о том, что они также были объектами приставаний со стороны продюсера, который требовал интимной близости в обмен на возможность сняться в его фильмах. Среди обвинителей - несколько известных актрис. Но это первый случай, когда обвинительница выступила с детальными публичными обвинениями. Представители Харви Вайнштейна отвергли все обвинения.