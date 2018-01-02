Южная Корея предложила КНДР провести переговоры

Южная Корея предлагает КНДР провести переговоры на высоком уровне 9 января в пункте переговоров Пханмунджом в демилитаризованной зоне между странами. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление министра по делам национального объединения Республики Корея Чо Мён Гюна. По словам министра, переговоры высокопоставленных представителей должны улучшить отношения двух стран.

Ранее в новогоднем обращении лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заявил, что Пхеньян открыт к диалогу с Сеулом и собирается направить свою национальную сборную на зимние Олимпийские игры. Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин приветствовал желание Ким Чен Ына. По словам южнокорейского президента, Олимпиада поможет приблизиться к миру на Корейском полуострове. Оргкомитет Олимпиады счел стремление Пхеньяна принять участие в зимней Олимпиаде демонстрацией мирных намерений.

Предыдущие переговоры на уровне заместителей министров КНДР и Южной Кореи состоялись в декабре 2015 года.