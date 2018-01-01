Ким Чен Ын заявил о готовности КНДР к Олимпиаде и ядерной кнопке

КНДР готова направить делегацию в Сеул, чтобы обсудить условия участия северокорейских спортсменов в предстоящей в феврале Зимней Олимпиаде в Южной Корее. Об этом в новогоднем обращении к народу заявил лидер Северной Кореи Ким Чен Ын, сообщает южнокорейское информационное агентство "Рёнхап". Лидер Северной Кореи также выразил надежду на то, что Олимпиада в Южной Корее пройдет успешно и что Сеул и Пхеньян смогут воздержаться от шагов, способных еще больше накалить военное противостояние на Корейском полуострове.

По данными информационного агентства Kyodo, Олимпийский комитет счел стремление Пхеньяна принять участие в зимней Олимпиаде демонстрацией мирных намерений.

Кроме того, в своем послании северокорейский лидер заявил, что в 2017 году КНДР завершила создание национальных ядерных сил. Ким Чен Ын напомнил, что его страна создала баллистическую ракету, способную поражать цели в континентальной части Соединенных Штатов. "На рабочем столе в моем кабинете есть ядерная кнопка", – подчеркнул Ким Чен Ын. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на государственное телевидение КНДР.

В конце декабря санкции в отношении КНДР расширили США. Совет Безопасности ООН следом ввел новые санкции в отношении Пхеньяна в ответ на ракетные испытания баллистической ракеты в ноябре. Согласно резолюции ООН, объемы экспорта нефтепродуктов в КНДР теперь уменьшатся по сравнению с нынешними показателями на 85%. Кроме того, все страны – участницы ООН в течение двух лет должны выслать со своих территорий северокорейских рабочих.