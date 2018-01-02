Украинская полиция пока "никого не подозревает" в убийстве юриста

Украинская полиция пока никому не предъявила подозрения в причастности к убийству юриста Ирины Ноздровской. Как сообщил начальник Киевского областного управления Национальной полиции Дмитрий Ценов, 2 января он получил видеозапись которую изучают следователи.

У Вышгородского отделения полиции 2 января собрались активисты и журналисты, ожидавшие информции о ходе расследования. Ранее сообщалось, что в Киеве во вторник около двухсот человек провели акцию протеста у здания областного управления полиции, требуя найти убийц Ирины Ноздровской. Протестующие также призвали главу МВД Украины Арсена Авакова и руководителя областной полиции Дмитрия Ценова уйти в отставку.

1 января полиция сообщила, что в Вышгородском районе Киевской области нашли тело женщины. Выяснилось, что это юрист Ирина Ноздровская, розыск которой был объявлен 30 декабря.

Она несколько лет занималась делом о гибели своей сестры Светланы Сапатинской, которая была сбита в сентябре 2015 года родственником главного судьи Вышгородского района.

В мая 2017 года виновник трагического происшествия был приговорён к 7 годам заключения. Его защита подала апелляцию, которую суд отклонил. По словам близких и знакомых Ноздровской, ей угрожали, о чём она сообщала в полицию.