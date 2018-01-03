ЕС призывает стороны конфликта в Иране отказаться от насилия

Европейский союз требует от властей Ирана уважать свободу мнений и собраний и призывает стороны иранского конфликта отказаться от насилия. Об этом заявила верховный представитель ЕС по вопросам внешней политики Федерика Могерини.

Вашингтон настаивает на созыве экстренного заседания Совета безопасности ООН в связи с ростом насилия в Иране. Свое мнение в связи с гибелью участников протестов должны высказать и в Совете по правам человека в Женеве, считает постоянный представитель США при ООН Никки Хейли. Выступая во вторник на брифинге в ООН, Хейли похвалила иранских демонстрантов за смелость и заявила, что протесты, отмеченные по всей стране, возникли стихийно и не были спровоцированы вмешательством извне. Ранее руководитель и духовный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи, комментируя протесты, заявил, что враги Ирана объединились, чтобы навредить властям страны.

В Иране в ходе продолжающихся с 28 декабря антиправительственных выступлений погибли уже не менее 20 демонстрантов, а также как минимум один полицейский. В Тегеране с субботы задержаны более 450 человек. Изначально протесты населения были связаны с общим повышением цен на все основные продукты и товары, но затем быстро приобрели политический характер. Участники стихийных манифестаций начали выражать открытое недовольство правительством и клерикальным режимом, попытались атаковать полицейские участки и военные базы.

Президент Ирана Хасан Роухани осудил проявления насилия и повреждения общественной собственности, однако призвал правительство "создавать возможности для законной критики и протестов".