Саночницу Иванову допустят до соревнований в Германии

Международная федерация санного спорта (FIL) решила не применять санкции в отношении пожизненно отстраненных Международным олимпийским комитетом российских саночников Альберта Демченко и Татьяны Ивановой. Об этом говорится в официальном заявлении федерации.

Дело российских спортсменов, ранее лишенных серебряных олимпийских медалей Игр в Сочи, рассматривалось во вторник дисциплинарной комиссией Международной федерации санного спорта. Комиссия не нашла убедительных доказательств того, что спортсмены нарушили антидопинговые правила. Таким образом, Татьяна Иванова сможет участвовать в Кубке мира, который пройдет в ближайшие выходные в Германии. Альберту Демченко, который в настоящее время является главным тренером сборной России по санному спорту, разрешено присутствовать на соревнованиях в качестве официального лица.

Ранее 22 декабря МОК пожизненно дисквалифицировал 11 российских спортсменов, в том числе Демченко и Иванову. Результаты саночников на Олимпийских играх в Сочи были аннулированы.

5 декабря Исполком Международного олимпийского комитета отстранил сборную России от участия в зимних Олимпийских играх 2018 года. МОК счел доказанным фактом, что власти России на государственном уровне организовали систему применения допинга в спорте. Российские спортсмены, которые не были замечены в употреблении допинга, смогут участвовать в соревнованиях, но только под нейтральным флагом.