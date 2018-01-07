Жизнь напрокат. Эфир в 21:05

По мере того, как мы все чаще пользуемся услугами шеринга - AirBnB, прокат велосипедов, каршеринг - приходит понимание, что вещами не обязательно владеть, когда можно ими просто пользоваться или предоставлять свои вещи в аренду. Ведет ли это к становлению экономики нового типа? И что это будет - постматериальный капитализм или цифровой коммунизм?

Гости эфира - экономический обозреватель Борис Грозовский и публицист Алексей Цветков младший. Эфир в 21:05