Сеул и Пхеньян обсудили детали будущих переговоров по телефону

Представители КНДР и Южной Кореи впервые за два года использовали специальную закрытую линию телефонной связи в демилитаризованной зоне на границе двух стран для обсуждения возможного участия северокорейских спортсменов в Олимпийских играх в Пхёнчхане. Приказ открыть линию связи отдал в среду утром лидер КНДР Ким Чен Ын.

Как сообщает агентство Reuters, в течение 20 минут стороны обсуждали технические детали будущих консультаций в пограничном пункте переговоров Пханмунджон. Ожидается, что вторая телефонная беседа состоится уже в ближайшие часы.

Ранее в новогоднем обращении северокорейский лидер заявил, что Пхеньян открыт к диалогу с Сеулом и собирается направить свою национальную сборную на зимние Олимпийские игры в Пхёнчхан. Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин приветствовал желание Ким Чен Ына. По словам южнокорейского президента, Олимпиада поможет приблизиться к миру на Корейском полуострове.

Сеул в ответ предложил Пхеньяну провести переговоры на высоком уровне 9 января.