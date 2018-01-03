Никки Хейли: США приостановили очередной транш Пакистану

Президент США Дональд Трамп готов заморозить очередной транш Пакистану за укрывательство и поддержку террористов. Об этом заявила постоянный представитель США при ООН Никки Хейли. Она подчеркнула, что Вашингтон пока решил не перечислять Исламабаду 255 миллионов долларов в рамках сотрудничества в борьбе с терроризмом.

По словам Хейли, Пакистан много лет ведет "двойную игру". "Временами они работают с нами, но в то же время укрывают террористов, которые нападают на наших военных в Афганистане", – добавила дипломат.

Накануне президент США обвинил Пакистан в укрывательстве исламистов, с которыми США ведут войну в Афганистане. "За последние 15 лет они получили от нас 33 миллиарда долларов, мы же не получили от них ничего", – написал Трамп в Twitter.

После твита Трампа власти Пакистана вызвали американского посла в Исламабаде для разъяснений. Записи американского президента в Twitter посвятили специальное заседание кабинета министров. Лидер парламентской оппозиции Имран Хан заявил, что президент США не имеет ни малейшего понятия о том, как сильно Пакистан пострадал из-за войны в Афганистане.