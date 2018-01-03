США могут сократить помощь Палестинской автономии

Президент США Дональд Трамп предложил урезать финансирование Палестинской автономии за нежелание вести мирные переговоры с Израилем. "Мы платим миллиарды долларов ни за что не только Пакистану. Например, мы платим палестинцам сотни миллионов долларов в год, но они этого не ценят. Они даже не хотят вести переговоры о мире с Израилем", – написал Трамп в Twitter.

Представитель "Организации освобождения Палестины" Ханан Ашрауи, комментируя сообщение Трампа, заявила, что руководство автономии не поддастся на "шантаж" американского президента.

Агентство Associated Press со ссылкой на Госдепартамент США сообщает, что с 2012 по 2016 год Вашингтон выделил Палестинской автономии более 1,5 миллиарда долларов в рамках гуманитарной помощи. Помимо этого, США ежегодно перечисляют палестинским властям 100 миллионов долларов на содержание служб безопасности. По данным Всемирного банка, альтернативы финансовой помощи США для Палестинской автономии сейчас нет, отмечает агентство.

Накануне стало известно, что США могут прекратить финансирование Пакистана в рамках программы в борьбе с терроризмом. В Вашингтоне полагают, что Исламабад покрывает террористов, с которыми Соединенные Штаты борются в Афганистане.

6 декабря Дональд Трамп признал Иерусалим столицей Израиля и поручил перенести туда американское посольство из Тель-Авива. В ответ лидер палестинской радикальной группировки ХАМАС Исмаил Хания призвал палестинцев к новой интифаде.