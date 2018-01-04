У российской оппозиции много проблем, но среди них есть такая, в которой напрямую виноваты почти все мы. Это феноменальное неумение держать слово. В оппозиционных рядах в порядке вещей считается дать обещание, а потом его не исполнить, опоздать минут на 50 на важную встречу, взяться за написание статьи и сорвать сроки, прогулять митинг, на котором ты должен был выступать.

Бывает, договорятся политики на определенных условиях о создании оппозиционной предвыборной коалиции, а затем на полпути одна из сторон в одностороннем порядке и в ультимативной форме потребует поменять условия соглашения. А можно подписать меморандум с обязательством поддерживать на президентских выборах Григория Явлинского, а затем топить за Алексея Навального или пойти работать в штаб Ксении Собчак. "Аха-ха – кинули лохов", – комментируют эту ситуацию демократические журналисты и оппозиционные активисты. Разве после такого нас будут воспринимать всерьез?

Люди должны понимать важность ответственности и воспитывать ее в себе

Невозможно организовать какие-либо серьезные политические процессы, если договоренности между людьми будут стоить столько же, сколько стрекот кузнечиков. Когда мы скандируем на акции "Один за всех, все за одного!", то при арестах наших товарищей было бы правильным найти время, чтобы сходить на суды, а не забывать о политзаключенных через пару дней после их посадки. А если мы состоим в политической организации, которая участвует в выборах, то ведь можно во время этих самых выборов разнести листовки, хотя бы по своему подъезду, и написать пару постов в Facebook? Иначе зачем мы там состоим?

Наконец, умение держать слово важно не только в политических процессах, но и в обычных человеческих взаимоотношениях, в личной жизни. При этом ставить крест на человеке и считать его предателем из-за того, что у него не получилось выполнить обещание, неправильно. Люди должны понимать важность ответственности и воспитывать ее в себе. Ведь если мы все будем поступать с другими людьми ответственно, то и нас самих никто не подставит и не подведет.

Британский философ Джон Стюарт Милль в своем труде "Утилитаризм" написал: "Способность людей держать данное слово не только составляет в принципе основу благополучия общества; более того, недостаток этой добродетели в большей степени, чем любой другой, может быть угрозой для самого существования нашей цивилизации". Давайте держать слово?! Это честно и выгодно для всех, и, наконец, это будет серьезный шаг к успеху.

Николай Кавказский – член федерального совета партии "Яблоко", активист "ЛевСД"

Высказанные в рубрике "Блоги" мнения могут не отражать точку зрения редакции