Российский журналист Анатолий Курлаев депортирован из Латвии

Репортер российского канала ТВЦ Анатолий Курлаев, который был задержан во вторник в Риге, депортирован из Латвии. ему запрещен въезд в страну на неопределенный срок.

Об этом заявил министр внутренних дел Латвии Рихардс Козловкис. Он не назвал причины, по которой Курлаев был внесен в "черный список", однако отметил, что только за прошлый год в него были внесены около 100 человек - по разным причинам, в том числе из-за "недружественного отношения" к Латвии.

По словам Курлаева, полицейские сообщили ему, что въезд на территорию страны ему был запрещен еще в 2015 году. Сам репортер связывает это со своей работой над фильмом "НАТО у ворот". В его анонсе на сайте ТВЦ, в частности, обещаны "кадры секретной базы НАТО в рижских лесах".