Умер правозащитник и издатель Валерий Чалидзе

Умер Валерий Чалидзе – правозащитник и диссидент, один из основателей Комитета по защите прав человека, соратник Андрея Сахарова, издатель правозащитной и исторической литературы.

О смерти Чалидзе сообщила в Фейсбуке журналист Мария Слоним. Ему было 79 лет.

В конце 1960-х – начале 70-х годов физик по образованию Чалидзе был редактором самиздатовского журнала "Общественные проблемы", в 1970-м вместе с Андреем Сахаровым и Андреем Твердохлебовым организовал Комитет по защите прав человека. В 1972 году выехал в США для чтения лекций, после чего был лишен советского гражданства (было возвращено в 1990 году). Вместе с Эдвардом Клайном основал в Нью-Йорке журнал и издательство "Хроника-пресс", выпускавшее книги правозащитной тематики и, в частности, самиздатский бюллетень "Хроника текущих событий" о правозащитной деятельности в СССР. Чалидзе также создал издательство собственного имени, в котором были опубликованы, в частности, документы из архива Льва Троцкого и других советских деятелей.