СБУ обвинила спецслужбы России в "охоте на украинцев"

Служба безопасности Украины (СБУ) обвинила российские власти в незаконном задержании гражданина Украины, участника боевых действий против поддерживаемых Россией сепаратистов в Донбассе Олега Негоды.

В сообщении, опубликованном на сайте ведомства, говорится, что Негода, который поехал в Россию, чтобы навестить родственников, был задержан сотрудниками ФСБ.

Ранее украинские СМИ сообщали о том, что это произошло в конце декабря. Российские власти пока не комментировали эту информацию.

В сообщении СБУ говорится, что российские спецслужбы устроили настоящую "охоту" на украинских граждан на территории России, и утверждается, что поездки в Россию для украинцев "чрезвычайно опасны".

В прошлом году на территории Белоруссии сотрудниками ФСБ был задержан украинский блогер Павел Гриб. Сейчас он содержится в СИЗО Краснодара, в России его обвиняют в подготовке теракта. Украинские власти требуют его освобождения, говоря о провокации российских спецслужб.