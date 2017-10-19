ФСБ обвиняет украинского блогера Гриба в подготовке теракта в школе

Гражданин Украины Павел Гриб, который находится в следственном изоляторе Краснодара, обвиняется российскими властями в подготовке теракта в школе. Об этом сообщает газета "Коммерсантъ".

По версии следствия Гриб, связанный с украинскими националистами, предложил своей знакомой из Сочи взорвать бомбу на линейке в школе. В среду суд продлил арест Павлу Грибу до января 2018 года.

На суде он заявил, что был похищен сотрудниками российских спецслужб с территории Белоруссии и считает действия следствия незаконными. Адвокат Андрей Сабинин просил суд изменить меру пресечения его подзащитному на не связанную с содержанием под стражей. По словам Сабинина, администрация СИЗО отказывается передавать Грибу, имеющему инвалидность, необходимые лекарства. "В СИЗО его уморят", считает адвокат.

24 августа Павел Гриб выехал из Украины в белорусский город Гомель на встречу с девушкой из Сочи, с которой до этого общался лишь в социальных сетях. В конце августа его отец сообщил, что сотрудники ФСБ России выманили блогера в Белоруссию под видом встречи с девушкой и там задержали. 7 сентября стало известно, что пропавший блогер находится в краснодарском СИЗО. Министерство иностранных дел Украины потребовало от Минска объяснений по поводу обстоятельств задержания Гриба на белорусской территории. Киев призвал Москву освободить украинца.