Что крадет Рождество? Эфир в 17:05

Почему многие считают, что Рождество как государственный праздник крадет их свободу? Об этом программе «С христианской точки зрения» говорят православный, религиовед Михаил Ситников и атеист Сергей Иванеев, президент Ассоциации граждан XXI века за развитие светскости и гуманизма. Эфир в 17:05.