Что крадет Рождество? Эфир в 17:05

Православный Михаил Ситников и атеист Сергей Иванеев: почему многие считают, что Рождество как государственный праздник крадет их свободу?
Почему многие считают, что Рождество как государственный праздник крадет их свободу? Об этом программе «С христианской точки зрения» говорят православный, религиовед Михаил Ситников и атеист Сергей Иванеев, президент Ассоциации граждан XXI века за развитие светскости и гуманизма. Эфир в 17:05.
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